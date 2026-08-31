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Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»

31 августа, 08:17
14

Комментатор Дмитрий Шнякин разобрал два спорных эпизода в штрафной хозяев в матче 6-го тура РПЛ «Краснодар»«Ростов» (1:0).

По его мнению, в одном из них стоило назначить 11-метровый в пользу желто-синих.

«Наконец добрался до «Краснодар» – «Ростов»! Моe мнение: 1 пенальти из 2 в ворота «Краснодара» проморгали.

Наступ Ленини. Как за это назначать пенальти? Комаров протыкает вправо от себя, Кевин накрывает мяч (тот скачет в другую сторону), а уже потом ставит ногу. Куда ее девать? Телепортироваться?

Хотите пример аналогичного эпизода? Пф, легко. Прошлый сезон, «Спартак» – «Динамо Мх», Аззи четко выбивает мяч, потом наступает на ногу Умярова, который опоздал. Игра в мяч первостепенна, проблем нет, если нет чего-то варварского, шипов вперед и тд.

Далее. Как не назначили пенальти за руки Тормены?! Можно было четыре руки увидеть, как у Горо из Мортал Комбат:) Но их было две. Да, есть рекомендация не назначать пенальти за попадание в руку мяча, который который отскочил вверх от газона. Ну так и отставленная, в неестественном положении находящаяся рука защитника двигается к мячу. Очевидно.

Ок, даже если эта рука ненаказуемая случайность, то вторая не может быть ничем, кроме как игрой рукой. Опять спецом замедлил. Четкое движение к мячу, подбивает его. Пенальти.

Жаль, сказка рассыпалась. Мне нравилось судейство в РПЛ в первые 5 туров. Но наступил 6-й…» – написал Шнякин.

  • Единственный гол забил Жубал на 19-й минуте.
  • Главным арбитром встречи был Никита Новиков.

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Источник: телеграм-канал «Сплошняк | Дмитрий Шнякин»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (14)
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Дубина
1788154390
Тянут коров и блох! ЗПРФ...
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BarStep
1788154861
Комментатор Дмитрий Шнякин… Проспартаковская группировка в медио начала окучивать и Краснодар Дела знакомые Но он же не эксперт, а всего лишь комментатор Т.е., что вижу то и пою Ан нет, нужно уменьшить количество очков у соперника А то видишь ли рванули то как Гы
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ScarlettOgusania
1788155421
коровы давно научились в своей штрафной в волейбол играть и им за это ничего не выписывают, шеф "договорился" с судейским корпусом...🤬 в РПЛ считают, что в футбол умеют играть только на задворках "империи", провинция рулит...🙄
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sochi-2013
1788155843
Галицкий всех купил! Газпром тоже. 😱
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Бумбраш
1788155880
Пока на озоне раздают бонусы,свистулькины будут как надо свистеть
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Пригожин Женя
1788158651
Наступ Ленини был на линии или за ней, это точно не пенка.. Так что тут штрафной макс.. ПРо руку хз всякое могло быть там повтор не понятный. Но, как же вся матче тв шобла начала распространять ошибки в пользу краснодара, чтобы замолчать пенку для зенита! ахахаха
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Foxitkuban
1788159611
Господи, сколько умных людей (ирония), что в новости, что в комментах 😂 Твоя команда выигрывает - все по делу, все молодцы. Твоя команда проигрывает - судья купленный, соперника тянут. Пенальти в чужие ворота - 100% и не обсуждается. Пенальти в свои - судья купленный, соперника тянут. И каждый в комменте считает своим святым долгом обязательно проявить свои детские комплексы, оскорбляя всех направо и налево. Под каждой новостью начинается детская песочница: коровы, ******, *****... Вам по сколько лет, люди? Или вы просто великовозрастные идиоты?
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Интерес
1788165095
Да хватит уже мусолить одно и то же, зарабатывая себе авторитет! Посмотрите :команды , занимающие первые шесть мест, сыграли в туре отнюдь не с прямыми конкурентами на своё итоговое положение в таблице РПЛ, и только по пятой и шестой нет особых оснований сомневаться в справедливости судейских решений.В остальных четырёх случились именно так, и даже обе стороны недовольны судейством. Вывод :лидеры всегда будут пользоваться расположением футбольных властей и судейского корпуса.Ну если кто-то их оных не вступит в прямое противостояние с "сильными мира сего".ТОгда могут и "место показать", как Талалаеву(хоть он и даёт для этого повод).
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