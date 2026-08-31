Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»

Комментатор Дмитрий Шнякин разобрал два спорных эпизода в штрафной хозяев в матче 6-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» (1:0).

По его мнению, в одном из них стоило назначить 11-метровый в пользу желто-синих.

«Наконец добрался до «Краснодар» – «Ростов»! Моe мнение: 1 пенальти из 2 в ворота «Краснодара» проморгали.

Наступ Ленини. Как за это назначать пенальти? Комаров протыкает вправо от себя, Кевин накрывает мяч (тот скачет в другую сторону), а уже потом ставит ногу. Куда ее девать? Телепортироваться?

Хотите пример аналогичного эпизода? Пф, легко. Прошлый сезон, «Спартак» – «Динамо Мх», Аззи четко выбивает мяч, потом наступает на ногу Умярова, который опоздал. Игра в мяч первостепенна, проблем нет, если нет чего-то варварского, шипов вперед и тд.

Далее. Как не назначили пенальти за руки Тормены?! Можно было четыре руки увидеть, как у Горо из Мортал Комбат:) Но их было две. Да, есть рекомендация не назначать пенальти за попадание в руку мяча, который который отскочил вверх от газона. Ну так и отставленная, в неестественном положении находящаяся рука защитника двигается к мячу. Очевидно.

Ок, даже если эта рука ненаказуемая случайность, то вторая не может быть ничем, кроме как игрой рукой. Опять спецом замедлил. Четкое движение к мячу, подбивает его. Пенальти.

Жаль, сказка рассыпалась. Мне нравилось судейство в РПЛ в первые 5 туров. Но наступил 6-й…» – написал Шнякин.