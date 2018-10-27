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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 27 октября 2018
Хоффенхайм
27.10.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
48'
Д. Бренет
51'
Жоэлинтон
57'
И. Бельфодиль
60'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
ГОЛ! 4:0!
И. Бельфодиль
60'
ГОЛ! 3:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Жоэлинтон
57'
ГОЛ! 2:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
Д. Бренет
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бренет
48'
Желтая карточка
К. Демирбай
41'
35'
Желтая карточка
С. Аскасибар
8'
Красная карточка
Э. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Бичакчич
7
Фогт
30
Бренет
27
Гриллич
7
Цубер
7
Жоэлинтон
17
Нелсон
27
Крамарич
19
Бельфодиль
3-2-3-1-1
20
Цилер
32
Баумгартль
28
Бадштубер
2
Инсуа
28
Павар
24
Маффео
4
Гентнер
25
Аскасибар
27
Томми
31
Гонсалес
27
Гомес
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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