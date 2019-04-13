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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 13 апреля 2019
Штутгарт
13.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Байер
64'
К. Хаверц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
Красная карточка
С. Аскасибар
90'
+1
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хаверц
Желтая карточка
А. Бек
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-4-2
20
Цилер
5
Кабак
2
Кемпф
32
Бек
28
Павар
7
Цубер
8
Кастро
25
Аскасибар
35
Эссвайн
31
Гонсалес
10
Дидави
4-1-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
27
Эрик Томми
ЛП
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Штутгарт - Байер
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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