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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 11 мая 2019
Штутгарт
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
45+1'
Г. Кастро
55'
А. Донис
83'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
ГОЛ! 3:0!
Д. Дидави
Пас отдал
К. Гентнер
83'
65'
Желтая карточка
М. Тиссеран
ГОЛ! 2:0!
А. Донис
Пас отдал
Д. Дидави
55'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Пас отдал
А. Донис
45'
+1
24'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
А. Эссвайн
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Вольфсбург
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
2
Кемпф
5
Кабак
2
Инсуа
28
Павар
4
Гентнер
35
Эссвайн
8
Кастро
31
Гонсалес
77
Аколо
22
Донис
3-1-3-1-2
12
Перван
12
Вилльям
31
Кнохе
32
Тиссеран
23
Гилявоги
30
Клаус
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
14
Мехмеди
9
Вегхорст
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
7
Йосип Брекало
ЛВ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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