Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 20 апреля 2019
Аугсбург
20.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
6 : 0
Завершен
Штутгарт
11'
Р. Хедира
18'
А. Хан
29'
Ф. Макс
53'
М. Рихтер
59'
Ф. Макс
68'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
ГОЛ! 6:0!
М. Рихтер
Пас отдал
Р. Оксфорд
68'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Макс
Пас отдал
А. Хан
59'
ГОЛ! 4:0!
М. Рихтер
53'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Макс
Пас отдал
М. Рихтер
29'
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
Пас отдал
Д. Шмид
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хедира
Пас отдал
Д. Шмид
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Люте
30
Макс
6
Гаувелеув
4
Дансо
3
Стафилидис
8
Хедира
7
Шмид
10
Байер
28
Хан
5
Рихтер
11
Грегоритч
3-2-3-1-1
20
Цилер
2
Инсуа
5
Кабак
2
Кемпф
28
Павар
32
Баумгартль
8
Кастро
35
Эссвайн
7
Цубер
31
Гонсалес
27
Гомес
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Штутгарт
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+