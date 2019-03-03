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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ганновер-96
Штутгарт - Ганновер-96: обзор матча 03 марта 2019
Штутгарт
03.03.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
5 : 1
Завершен
Ганновер-96
4'
М. Гомес
16'
О. Кабак
45'
О. Кабак
78'
С. Цубер
81'
С. Цубер
68'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ганновер-96
ГОЛ! 5:1!
С. Цубер
Пас отдал
К. Гентнер
81'
ГОЛ! 4:1!
С. Цубер
78'
Желтая карточка
А. Эссвайн
75'
Желтая карточка
С. Цубер
75'
75'
Желтая карточка
М. Бакалорж
68'
ГОЛ! 3:1!
Жонатас
Пас отдал
Г. Харагучи
60'
Желтая карточка
О. Сорг
ГОЛ! 3:0!
О. Кабак
Пас отдал
Г. Кастро
45'
ГОЛ! 2:0!
О. Кабак
Пас отдал
Г. Кастро
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
С. Цубер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
15
Уолес
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
3-2-4-1
20
Цилер
5
Кабак
2
Кемпф
2
Инсуа
32
Бек
28
Павар
7
Цубер
8
Кастро
35
Эссвайн
25
Аскасибар
27
Гомес
4-1-2-1-2
21
Эссер
25
Сорг
20
Фелипе
6
Виммер
3
Антон
3
Альборнос
78
Харагучи
27
Швеглер
29
Асано
9
Вайдандт
17
Вуд
Остались в запасе
Штутгарт
Ганновер-96
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
15
Уолес
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
15
Уолес
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Штутгарт - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
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