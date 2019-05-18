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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 18 мая 2019
Шальке-04
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
65'
Желтая карточка
Г. Кастро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
1-1-3-1-2
1
Нюбель
5
Очипка
21
Стамбули
22
МакКенни
13
Руди
8
Сердар
20
Калиджиури
7
Эмболо
9
Бургшталлер
3-2-2-1-1
20
Цилер
2
Инсуа
3
Аого
32
Баумгартль
28
Павар
3
Соса
35
Эссвайн
4
Гентнер
10
Дидави
27
Гомес
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
34
Михаэль Лангер
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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Шальке-04
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