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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Штутгарт
РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор матча 26 сентября 2018
РБ Лейпциг
26.09.2018, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
45+1'
В. Орбан
80'
Ж. Огустен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Штутгарт
90'
+3
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Ж. Огустен
Пас отдал
М. Хальстенберг
80'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
64'
ГОЛ! 1:0!
В. Орбан
45'
+1
Желтая карточка
В. Орбан
36'
34'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
20
Мукиэле
20
Забитцер
6
Демме
44
Кампль
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
3-2-3-2
20
Цилер
24
Маффео
3
Аого
32
Баумгартль
28
Павар
3
Соса
4
Гентнер
25
Аскасибар
27
Томми
77
Аколо
27
Гомес
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Штутгарт
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча РБ Лейпциг - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 2
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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