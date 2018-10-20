Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 20 октября 2018
Штутгарт
20.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
3'
Д. Санчо
23'
М. Ройс
25'
П. Алькасер
85'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
85'
ГОЛ! 0:4!
М. Филипп
Пас отдал
К. Пулишич
25'
ГОЛ! 0:3!
П. Алькасер
Пас отдал
М. Ройс
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Л. Пищек
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-4-1-1
20
Цилер
28
Павар
32
Баумгартль
2
Инсуа
24
Маффео
27
Томми
8
Кастро
25
Аскасибар
4
Гентнер
31
Гонсалес
27
Гомес
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
26
Пищек
22
Диалло
23
Загаду
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
9
Алькасер
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Боруссия Д
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+