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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Штутгарт
Унион - Штутгарт: обзор матча 27 мая 2019
Унион
27.05.2019, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига
0 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Штутгарт
Желтая карточка
М. Фридрих
90'
+1
72'
Желтая карточка
К. Гентнер
Желтая карточка
М. Шмидебах
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
3
Акакий Гогиа
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
2-1-1-2
12
Гикевич
5
Фридрих
19
Хюбнер
24
Шмидебах
10
Хартель
20
Абдуллахи
20
Андерссон
4-3-1-2
20
Цилер
28
Павар
28
Бадштубер
3
Аого
5
Кабак
25
Аскасибар
4
Гентнер
7
Цубер
31
Гонсалес
22
Донис
77
Аколо
Остались в запасе
Унион
Штутгарт
3
Акакий Гогиа
ПВ
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Унион - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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