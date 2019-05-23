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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Унион
Штутгарт - Унион: обзор матча 23 мая 2019
Штутгарт
23.05.2019, четверг, 21:30
Германия. Бундеслига
2 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Унион
42'
К. Гентнер
51'
М. Гомес
68'
М. Фридрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Унион
86'
Желтая карточка
Ф. Кроос
Желтая карточка
М. Кемпф
80'
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Фридрих
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Н. Гонсалес
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
Пас отдал
А. Донис
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Унион
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
4-2-2-2
20
Цилер
2
Кемпф
5
Кабак
2
Инсуа
28
Павар
4
Гентнер
8
Кастро
31
Гонсалес
10
Дидави
77
Аколо
22
Донис
1-2-1-2
12
Гикевич
5
Фридрих
24
Шмидебах
29
Паренсен
10
Хартель
20
Абдуллахи
20
Андерссон
Остались в запасе
Штутгарт
Унион
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
3
Акакий Гогиа
ПВ
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Статистика матча Штутгарт - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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