Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - РБ Лейпциг
Штутгарт - РБ Лейпциг: обзор матча 16 февраля 2019
Штутгарт
16.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
16'
С. Цубер (П)
6'
Ю. Поульсен
68'
М. Забитцер
74'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - РБ Лейпциг
74'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Адамс
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Забитцер
24'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
Г. Кастро
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Цубер
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-2-4-1
20
Цилер
2
Кемпф
32
Бек
5
Кабак
2
Инсуа
28
Павар
7
Цубер
35
Эссвайн
25
Аскасибар
8
Кастро
27
Гомес
4-1-2-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
16
Клостерманн
16
Конате
23
Хальстенберг
12
Адамс
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
27
Эрик Томми
ЛП
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
РБ Лейпциг
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+