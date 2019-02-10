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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Штутгарт
Фортуна - Штутгарт: обзор матча 10 февраля 2019
Фортуна
10.02.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
34'
К. Караман
49'
О. Финк
85'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Штутгарт
90'
+3
Красная карточка
Н. Гонсалес
Желтая карточка
К. Айхан
90'
+3
Желтая карточка
К. Штегер
88'
ГОЛ! 3:0!
Б. Раман
Пас отдал
К. Штегер
85'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
К. Караман
83'
82'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Б. Раман
️️️️
Ж. Циммер
76'
67'
Желтая карточка
О. Кабак
Замена
А. Моралес
️️️️
О. Финк
65'
64'
Замена
Э. Томми
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 2:0!
О. Финк
Пас отдал
Ж. Циммер
49'
46'
Замена
А. Донис
️️️️
С. Цубер
45'
Желтая карточка
С. Аскасибар
45'
Желтая карточка
А. Эссвайн
ГОЛ! 1:0!
К. Караман
Пас отдал
Д. Лукебакио
34'
Желтая карточка
М. Камински
15'
5'
Желтая карточка
Б. Павар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ренсинг
8
Циммер
25
Циммерманн
35
Камински
17
Гисельман
23
Айхан
13
Бодзек
7
Финк
7
Штегер
14
Лукебакио
19
Караман
4-4-2
20
Цилер
28
Павар
2
Кемпф
2
Инсуа
5
Кабак
35
Эссвайн
25
Аскасибар
4
Гентнер
7
Цубер
10
Дидави
31
Гонсалес
8
Циммер
14
Раман
14
Раман
8
Циммер
7
Финк
27
Моралес
27
Моралес
7
Финк
19
Караман
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Караман
4
Гентнер
27
Томми
27
Томми
4
Гентнер
35
Эссвайн
77
Аколо
77
Аколо
35
Эссвайн
7
Цубер
22
Донис
22
Донис
7
Цубер
Остались в запасе
Фортуна
Штутгарт
33
Ярослав Дробны
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фортуна - Штутгарт
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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