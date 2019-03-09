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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 09 марта 2019
Боруссия Д
09.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
62'
М. Ройс (П)
84'
П. Алькасер
90+2'
К. Пулишич
71'
М. Кемпф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
ГОЛ! 3:1!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Гетце
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Желтая карточка
А. Витсель
86'
ГОЛ! 2:1!
П. Алькасер
Пас отдал
К. Пулишич
84'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Кемпф
Пас отдал
Г. Кастро
Желтая карточка
М. Вольф
70'
Желтая карточка
М. Ройс
69'
68'
Желтая карточка
Э. Инсуа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ройс
62'
57'
Желтая карточка
С. Цубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бюрки
27
Вольф
22
Диалло
25
Аканджи
22
Геррейру
2
Хакими
28
Витсель
18
Ройс
27
Гетце
19
Санчо
9
Алькасер
3-2-4-1
20
Цилер
2
Кемпф
5
Кабак
32
Бек
28
Павар
2
Инсуа
25
Аскасибар
8
Кастро
35
Эссвайн
7
Цубер
31
Гонсалес
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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