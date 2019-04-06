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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Нюрнберг
Штутгарт - Нюрнберг: обзор матча 06 апреля 2019
Штутгарт
06.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
75'
О. Кабак
42'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Нюрнберг
Желтая карточка
Б. Павар
87'
82'
Желтая карточка
Р. Бауэр
81'
Желтая карточка
В. Мисиджан
79'
Желтая карточка
Т. Лайбольд
ГОЛ! 1:1!
О. Кабак
Пас отдал
А. Донис
75'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Даниэль Дидави
АП
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
32
Бек
5
Кабак
2
Инсуа
2
Кемпф
28
Павар
7
Цубер
35
Эссвайн
25
Аскасибар
27
Гомес
22
Донис
3-1-4-1-1
26
Матениа
5
Мюль
4
Эвертон
14
Лайбольд
4
Эррас
18
Беренс
4
Бауэр
37
Керк
23
Левен
10
Перейра
9
Ишак
Остались в запасе
Штутгарт
Нюрнберг
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
35
Александер Фукс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Штутгарт - Нюрнберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
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