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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 01 декабря 2018
Штутгарт
01.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
39'
А. Донис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Желтая карточка
Р. Цилер
90'
+1
Желтая карточка
Э. Инсуа
89'
75'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Желтая карточка
Т. Баумгартль
68'
ГОЛ! 1:0!
А. Донис
Пас отдал
А. Бек
39'
Желтая карточка
С. Аскасибар
26'
26'
Желтая карточка
Ю. Шибер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Цилер
32
Бек
2
Кемпф
3
Аого
32
Баумгартль
28
Павар
4
Гентнер
25
Аскасибар
31
Гонсалес
27
Гомес
22
Донис
4-1-3-2
16
Люте
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
11
Грегоритч
20
Шибер
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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