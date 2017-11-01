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    Эмилиано Инсуа - новости

    #2 | Защитник
    Имя Эмилиано
    Фамилия Инсуа
    Состав Без клуба
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1989 (34 года)
    Рост 179
    Вес 85
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
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