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    «Спортинг» хотел бы вернуть Инсуа

    Лиссабонский «Спортинг» проявляет желание вернуть в свои ряды принадлежащего мадридскому «Атлетико» футболиста Эмилиано Инсуа. Напомним, что аргентинец играл в Португалии с 2011-го по 2013-й год.

    Минувший сезон Инсуа провел на правах аренды в «Райо Вальекано», за который сыграл 24 матча и забил один мяч.

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    Источник: O Jogo

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    05.07.2015 20:47
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    Комментарии (2)
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    nahan
    1436190524
    Вполне возможно, что договорятся.
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    ologreds
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