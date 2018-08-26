Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 26 августа 2018
Майнц
26.08.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
76'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
90'
+4
Желтая карточка
Б. Соса
Замена
К. Онисиво
️️️️
Г. Хольтманн
89'
84'
Замена
Б. Соса
️️️️
Э. Инсуа
81'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Э. Томми
79'
Желтая карточка
С. Аскасибар
ГОЛ! 1:0!
Э. Уджа
Пас отдал
Р. Квайсон
76'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Ж. Матета
67'
Желтая карточка
Г. Хольтманн
63'
59'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
П. Кунде
️️️️
Ж. Гбамен
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-3-1-3
21
Мюллер
17
Баку
16
Белл
19
Ниахате
24
Мартин
5
Гбамен
18
Бросински
17
Хольтманн
19
Квайсон
14
Матета
8
де Бласис
4-4-1-1
20
Цилер
28
Павар
28
Бадштубер
2
Инсуа
24
Маффео
4
Гентнер
25
Аскасибар
8
Кастро
27
Томми
31
Гонсалес
27
Гомес
5
Гбамен
25
Кунде
25
Кунде
5
Гбамен
14
Матета
11
Уджа
11
Уджа
14
Матета
17
Хольтманн
9
Онисиво
9
Онисиво
17
Хольтманн
2
Инсуа
3
Соса
3
Соса
2
Инсуа
31
Гонсалес
10
Дидави
10
Дидави
31
Гонсалес
27
Томми
77
Аколо
77
Аколо
27
Томми
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Майнц - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Майнц
Штутгарт
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+