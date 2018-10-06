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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 06 октября 2018
Ганновер-96
06.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
30'
Б. Вуд
45+1'
Б. Вуд
90+1'
И. Бебу
50'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
ГОЛ! 3:1!
И. Бебу
Пас отдал
Г. Харагучи
90'
+1
85'
Желтая карточка
Э. Томми
82'
Желтая карточка
Б. Соса
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Э. Томми
ГОЛ! 2:0!
Б. Вуд
Пас отдал
М. Альборнос
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Вуд
Пас отдал
М. Альборнос
30'
Желтая карточка
М. Альборнос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Эссер
2
Елец
20
Фелипе
3
Антон
3
Альборнос
15
Уолес
27
Швеглер
9
Бебу
29
Асано
10
Фуллкруг
17
Вуд
3-2-3-1-1
20
Цилер
32
Бек
32
Баумгартль
28
Бадштубер
28
Павар
3
Соса
25
Аскасибар
8
Кастро
4
Гентнер
10
Дидави
27
Гомес
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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