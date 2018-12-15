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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 15 декабря 2018
Штутгарт
15.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Герта
64'
М. Гомес
76'
М. Гомес
38'
М. Миттельштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
83'
Желтая карточка
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
К. Гентнер
76'
Желтая карточка
А. Донис
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Н. Гонсалес
64'
59'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Миттельштадт
4'
Желтая карточка
В. Ибишевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Пал Дардаи
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
2
Кемпф
32
Бек
2
Инсуа
32
Баумгартль
8
Кастро
4
Гентнер
25
Аскасибар
31
Гонсалес
27
Гомес
77
Аколо
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
28
Лустенбергер
33
Торунарига
19
Лазаро
21
Платтенхардт
16
Дарида
5
Скьельбред
7
Леки
11
Ибишевич
9
Зелке
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Штутгарт - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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