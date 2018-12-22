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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 22 декабря 2018
Штутгарт
22.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Шальке-04
76'
Н. Гонсалес
10'
С. Скрыбски
70'
С. Сане
78'
А. Кутуджу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
89'
Желтая карточка
Б. Очипка
89'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Желтая карточка
С. Аскасибар
89'
Желтая карточка
Р. Цилер
89'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Бек
79'
78'
ГОЛ! 1:3!
А. Кутуджу
Пас отдал
С. Скрыбски
ГОЛ! 1:2!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Ч. Аколо
76'
73'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Е. Коноплянка
70'
ГОЛ! 0:2!
С. Сане
Пас отдал
Б. Очипка
Замена
Г. Кастро
️️️️
Э. Томми
68'
62'
Желтая карточка
У. МакКенни
59'
Замена
У. МакКенни
️️️️
С. Сердар
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Д. Дидави
58'
Желтая карточка
К. Гентнер
55'
50'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
41'
Желтая карточка
А. Шепф
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Скрыбски
Пас отдал
Б. Очипка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-3-2-1
20
Цилер
32
Баумгартль
32
Бек
2
Инсуа
2
Кемпф
27
Томми
25
Аскасибар
4
Гентнер
31
Гонсалес
10
Дидави
27
Гомес
3-1-3-3
1
Ферманн
26
Сане
22
Настасич
5
Очипка
21
Стамбули
18
Шепф
8
Сердар
6
Бенталеб
20
Калиджиури
7
Скрыбски
22
Коноплянка
27
Томми
8
Кастро
8
Кастро
27
Томми
10
Дидави
77
Аколо
77
Аколо
10
Дидави
32
Бек
22
Донис
22
Донис
32
Бек
8
Сердар
22
МакКенни
22
МакКенни
8
Сердар
22
Коноплянка
23
Кутуджу
23
Кутуджу
22
Коноплянка
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
Главный тренер
Себастьян Хенесс
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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