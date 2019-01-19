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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 19 января 2019
Штутгарт
19.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
83'
Н. Гонсалес
85'
М. Кемпф
22'
С. Аскасибар (АГ)
28'
Ж. Матета
72'
А. Хак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
90'
+4
Желтая карточка
Г. Хольтманн
Желтая карточка
С. Аскасибар
89'
ГОЛ! 2:3!
М. Кемпф
Пас отдал
Э. Инсуа
85'
84'
Желтая карточка
Д. Бросински
ГОЛ! 1:3!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Гентнер
83'
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Хак
Пас отдал
А. Мартин
28'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матета
Пас отдал
Р. Квайсон
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Аскасибар
Желтая карточка
М. Кемпф
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-5-1
20
Цилер
3
Соса
32
Баумгартль
3
Аого
2
Кемпф
7
Цубер
4
Гентнер
25
Аскасибар
8
Кастро
35
Эссвайн
27
Гомес
4-1-2-1-2
21
Мюллер
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
24
Мартин
5
Гбамен
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Штутгарт - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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