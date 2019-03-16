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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 16 марта 2019
Штутгарт
16.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
66'
С. Цубер
42'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
79'
Желтая карточка
Н. Шульц
Желтая карточка
О. Кабак
75'
Желтая карточка
С. Аскасибар
69'
Желтая карточка
С. Цубер
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Цубер
Пас отдал
А. Бек
66'
59'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
Г. Кастро
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бельфодиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-4-1
20
Цилер
2
Инсуа
5
Кабак
2
Кемпф
32
Бек
28
Павар
7
Цубер
25
Аскасибар
35
Эссвайн
8
Кастро
27
Гомес
3-3-1-1-2
1
Бауманн
5
Пош
4
Бичакчич
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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