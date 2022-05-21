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Лукас Лейва
Статистика
Лукас Лейва - статистика
Завершил карьеру
9 января 1987 (39)
#6 | Полузащитник
168 см | 64 кг
Бразилия | Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
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Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
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Англия. Кубок Лиги 2016/2017
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Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
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Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
33
0
1
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 3
21.05.2022
Верона
73' - 90'
85'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
2 : 2
16.05.2022
Лацио
77' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2 : 0
07.05.2022
Сампдория
65' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
3 : 4
30.04.2022
Лацио
90' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 2
24.04.2022
Милан
1' - 60'
53'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1 : 1
16.04.2022
Торино
1' - 69'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 4
10.04.2022
Лацио
1' - 55'
31'
37'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
2 : 1
02.04.2022
Сассуоло
1' - 79'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
3 : 0
20.03.2022
Лацио
1' - 65'
61'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 0
14.03.2022
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
0 : 3
05.03.2022
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
1 : 2
27.02.2022
Наполи
1' - 84'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
3 : 0
12.02.2022
Болонья
1' - 66'
59'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
0 : 3
05.02.2022
Лацио
1' - 59'
30'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 0
22.01.2022
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
0 : 3
15.01.2022
Лацио
59' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2 : 1
09.01.2022
Лацио
68' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3 : 3
06.01.2022
Эмполи
59' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Венеция
1 : 3
22.12.2021
Лацио
67' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3 : 1
17.12.2021
Дженоа
74' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
2 : 1
12.12.2021
Лацио
78' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
1 : 3
05.12.2021
Лацио
63' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
4 : 4
02.12.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4 : 0
28.11.2021
Лацио
75' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
0 : 2
20.11.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
07.11.2021
Салернитана
78' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
2 : 2
30.10.2021
Лацио
77' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1 : 0
27.10.2021
Фиорентина
84' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
4 : 1
24.10.2021
Лацио
1' - 63'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 1
16.10.2021
Интер
1' - 85'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3 : 0
03.10.2021
Лацио
1' - 71'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 2
26.09.2021
Рома
1' - 61'
25'
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 1
23.09.2021
Лацио
70' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
19.09.2021
Кальяри
1' - 65'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 0
12.09.2021
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
6 : 1
28.08.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
1 : 3
21.08.2021
Лацио
1' - 82'
29'
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