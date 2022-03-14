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    Лукас Лейва - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Лейва
    Команда Гремио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1987 (36 лет)
    Рост 168
    Вес 64
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 33 0 1 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 73' -90' Лацио (Рим) 3:3 Верона (Верона)
    85'
    16.05.2022 77' -90' Ювентус (Турин) 2:2 Лацио (Рим)
    07.05.2022 65' -90' Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.04.2022 90' -90' Специя (Ла Специя) 3:4 Лацио (Рим)
    24.04.2022 1' -60' Лацио (Рим) 1:2 Милан (Милан)
    53'
    16.04.2022 1' -69' Лацио (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    10.04.2022 1' -55' Дженоа (Генуя) 1:4 Лацио (Рим)
    31' 37'
    02.04.2022 1' -79' Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    20.03.2022 1' -65' Рома (Рим) 3:0 Лацио (Рим)
    61'
    14.03.2022 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Венеция (Венеция)
    05.03.2022 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:3 Лацио (Рим)
    27.02.2022 1' -84' Лацио (Рим) 1:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2022 1' -66' Лацио (Рим) 3:0 Болонья (Болонья)
    59'
    05.02.2022 1' -59' Фиорентина (Флоренция) 0:3 Лацио (Рим)
    30'
    22.01.2022 1' -90' Лацио (Рим) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    15.01.2022 59' -90' Салернитана (Салернитана) 0:3 Лацио (Рим)
    09.01.2022 68' -90' Интер (Милан) 2:1 Лацио (Рим)
    06.01.2022 59' -90' Лацио (Рим) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2021 67' -90' Венеция (Венеция) 1:3 Лацио (Рим)
    17.12.2021 74' -90' Лацио (Рим) 3:1 Дженоа (Генуя)
    12.12.2021 78' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Лацио (Рим)
    05.12.2021 63' -90' Сампдория (Генуя) 1:3 Лацио (Рим)
    02.12.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 4:4 Удинезе (Удине)
    28.11.2021 75' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Лацио (Рим)
    20.11.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 0:2 Ювентус (Турин)
    07.11.2021 78' -90' Лацио (Рим) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    30.10.2021 77' -90' Аталанта (Бергамо) 2:2 Лацио (Рим)
    90'
    27.10.2021 84' -90' Лацио (Рим) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    24.10.2021 1' -63' Верона (Верона) 4:1 Лацио (Рим)
    16.10.2021 1' -85' Лацио (Рим) 3:1 Интер (Милан)
    03.10.2021 1' -71' Болонья (Болонья) 3:0 Лацио (Рим)
    26.09.2021 1' -61' Лацио (Рим) 3:2 Рома (Рим)
    25'
    23.09.2021 70' -90' Торино (Турин) 1:1 Лацио (Рим)
    19.09.2021 1' -65' Лацио (Рим) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    12.09.2021 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Лацио (Рим)
    28.08.2021 1' -90' Лацио (Рим) 6:1 Специя (Ла Специя)
    21.08.2021 1' -82' Эмполи (Эмполи) 1:3 Лацио (Рим)
    29'
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