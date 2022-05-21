Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Суперкубок Италии 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Кубок Америки 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008