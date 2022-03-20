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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 20 марта 2022
Рома
20.03.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
1'
Т. Абрахам
22'
Т. Абрахам
40'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Лацио
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
87'
Замена
Ж. Верету
️️️️
С. Оливейра
81'
Желтая карточка
С. Оливейра
78'
Замена
М. Винья
️️️️
Н. Залевски
74'
Желтая карточка
Н. Залевски
73'
65'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
65'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ф. Андерсон
61'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. Манчини
53'
52'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
Желтая карточка
Р. Карсдорп
48'
43'
Желтая карточка
Патрик
43'
Желтая карточка
Педро
ГОЛ! 3:0!
Л. Пеллегрини
40'
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Карсдорп
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
27
Оливейра
7
Пеллегрини
18
Абрахам
4-2-3-1
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
59
Залевски
6
Винья
6
Винья
59
Залевски
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
27
Оливейра
17
Верету
17
Верету
27
Оливейра
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
7
Андерсон
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Андерсон
Остались в запасе
Рома
Лацио
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Лацио
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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