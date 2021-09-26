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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 26 сентября 2021
Лацио
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Рома
10'
С. Милинкович-Савич
19'
Педро
63'
Ф. Андерсон
41'
Р. Ибаньес
69'
Ж. Верету (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
90'
Желтая карточка
Д. Катальди
87'
87'
Желтая карточка
Ж. Верету
82'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
М. Винья
82'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Р. Карсдорп
78'
Замена
К. Перес
️️️️
Н. Дзаньоло
69'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ж. Верету
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
66'
64'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 3:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Ч. Иммобиле
63'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
61'
48'
Желтая карточка
М. Винья
45'
+2
Желтая карточка
Б. Кристанте
41'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Ж. Верету
Желтая карточка
Л. Лейва
25'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Ч. Иммобиле
19'
11'
Желтая карточка
Р. Патрисиу
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
4-3-2-1
1
Патрисиу
2
Карсдорп
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Винья
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
2
Карсдорп
59
Залевски
59
Залевски
2
Карсдорп
6
Винья
6
Смоллинг
6
Смоллинг
6
Винья
10
Дзаньоло
23
Перес
23
Перес
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
14
Шомуродов
8
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Лацио
Рома
15
Лука Ромеро
АП
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лацио - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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