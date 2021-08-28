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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Специя
Лацио - Специя: обзор матча 28 августа 2021
Лацио
28.08.2021, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
6 : 1
Завершен
Специя
5'
Ч. Иммобиле
15'
Ч. Иммобиле
45+2'
Ч. Иммобиле
47'
Ф. Андерсон
70'
Э. Хюсай
85'
Л. Альберто
4'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Специя
ГОЛ! 6:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Р. Моро
85'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ф. Андерсон
82'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
81'
81'
Замена
Ж. Антист
️️️️
Л. Виньяли
71'
Замена
Д. Сала
️️️️
Д. Маджоре
Замена
Д. Катальди
️️️️
С. Милинкович-Савич
71'
Замена
Р. Моро
️️️️
Педро
71'
ГОЛ! 5:1!
Э. Хюсай
Пас отдал
Л. Альберто
70'
59'
Замена
П. Христов
️️️️
Д. Верде
59'
Замена
С. Мраз
️️️️
Э. Колли
54'
Красная карточка
К. Амьен-Аду
49'
Желтая карточка
Э. Гьяси
ГОЛ! 4:1!
Ф. Андерсон
47'
ГОЛ! 3:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
М. Эрлич
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
45'
+1
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
25'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
15'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Педро
5'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Специя
41
Йерун Зут
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
43
Димитриос Николау
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Специя
49
Иван Проведель
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
29
Лаццари
4
Патрик
15
Ачерби
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
4-2-2-2
41
Зут
98
Амьен-Аду
4
Феррер
6
Эрлич
8
Виньяли
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
19
Колли
10
Верде
43
Николау
7
Андерсон
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Андерсон
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
9
Педро
18
Моро
18
Моро
9
Педро
10
Верде
55
Христов
55
Христов
10
Верде
18
Маджоре
7
Сала
7
Сала
18
Маджоре
19
Колли
90
Мраз
90
Мраз
19
Колли
8
Виньяли
9
Антист
9
Антист
8
Виньяли
Остались в запасе
Лацио
Специя
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Суф Подгоряну
ПВ
49
Иван Проведель
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
7
Суф Подгоряну
ПВ
49
Иван Проведель
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лацио - Специя
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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