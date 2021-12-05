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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 05 декабря 2021
Сампдория
05.12.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
89'
М. Габбиадини
7'
С. Милинкович-Савич
17'
Ч. Иммобиле
37'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
ГОЛ! 1:3!
М. Габбиадини
89'
88'
Желтая карточка
В. Мурики
Замена
Р. Черво
️️️️
А. Кандрева
85'
Желтая карточка
А. Силва
80'
78'
Замена
Ш. Раду
️️️️
М. Дзакканьи
67'
Вторая желтая
С. Милинкович-Савич
67'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
63'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
63'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
Замена
М. Йошида
️️️️
Б. Берешиньски
57'
46'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Ф. Квальярелла
46'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
А. Феррари
46'
Замена
А. Силва
️️️️
В. Верре
46'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
39'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
39'
37'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
17'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Дзакканьи
Желтая карточка
А. Кандрева
14'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Дзакканьи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Феррари
24
Хабот
18
Берешиньски
2
Торсбю
8
Экдаль
26
Верре
87
Кандрева
27
Квальярелла
11
Габбиадини
4-3-2-1
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
19
Башич
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
87
Кандрева
20
Черво
20
Черво
87
Кандрева
18
Берешиньски
4
Йошида
4
Йошида
18
Берешиньски
25
Феррари
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
25
Феррари
26
Верре
15
Силва
15
Силва
26
Верре
27
Квальярелла
9
Капуто
9
Капуто
27
Квальярелла
10
Дзакканьи
26
Раду
26
Раду
10
Дзакканьи
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Лацио
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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