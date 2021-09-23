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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 23 сентября 2021
Торино
23.09.2021, четверг, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
76'
М. Пьяца
90+1'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
79'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ж. Акпа Акпро
ГОЛ! 1:0!
М. Пьяца
Пас отдал
У. Синго
76'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
74'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Линетти
74'
70'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
65'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Замена
С. Лукич
️️️️
Р. Мандрагора
62'
Замена
К. Ансальди
️️️️
О. Эйна
62'
62'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
59'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
46'
Замена
Педро
️️️️
Р. Моро
46'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Л. Альберто
45'
+1
Желтая карточка
А. Марушич
Желтая карточка
Й. Брекало
37'
Желтая карточка
О. Эйна
31'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
3
Бремер
15
Родригес
8
Мандрагора
34
Эйна
4
Побега
17
Линетти
7
Брекало
19
Санабрия
4-2-2-2
25
Рейна
4
Хюсай
5
Фелипе
15
Ачерби
77
Марушич
11
Акпа Акпро
32
Катальди
18
Альберто
7
Андерсон
18
Моро
9
Иммобиле
34
Эйна
14
Ансальди
14
Ансальди
34
Эйна
8
Мандрагора
23
Лукич
23
Лукич
8
Мандрагора
17
Линетти
8
Ринкон
8
Ринкон
17
Линетти
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
18
Моро
9
Педро
9
Педро
18
Моро
11
Акпа Акпро
19
Мурики
19
Мурики
11
Акпа Акпро
Остались в запасе
Торино
Лацио
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
15
Лука Ромеро
АП
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Торино - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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