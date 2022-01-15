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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Лацио
Салернитана - Лацио: обзор матча 15 января 2022
Салернитана
15.01.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
7'
Ч. Иммобиле
10'
Ч. Иммобиле
66'
М. Лаццари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Лацио
83'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Л. Фелипе
83'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Э. Вергани
️️️️
С. Гондо
82'
69'
Желтая карточка
Л. Фелипе
67'
Желтая карточка
М. Лаццари
Замена
М. Руджери
️️️️
Ж. Оби
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
М. Лаццари
Пас отдал
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Л. Раньери
63'
59'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
59'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
Желтая карточка
А. Скьявоне
41'
40'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
28'
Желтая карточка
Д. Катальди
10'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Педро
7'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Салернитана
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
37
Марио Перроне
ЦЗ
38
Томмазо Де Лоренцо
ЦЗ
36
Алессандро Руссо
ЦП
34
Лоренцо Каннавале
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
50
Марко Бертини
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
3-3-2-2
27
Белец
6
Мотоц
34
Везели
15
Делли Карри
20
Раньери
8
Скьявоне
28
Кечрида
10
Оби
18
Ди Таччио
90
Бонаццоли
11
Гондо
4-2-3-1
1
Стракоша
77
Марушич
4
Патрик
5
Фелипе
4
Хюсай
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
9
Педро
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
10
Оби
13
Руджери
13
Руджери
10
Оби
11
Гондо
90
Вергани
90
Вергани
11
Гондо
5
Фелипе
3
Вавро
3
Вавро
5
Фелипе
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
10
Дзакканьи
15
Ромеро
15
Ромеро
10
Дзакканьи
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
Остались в запасе
Салернитана
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
37
Марио Перроне
ЦЗ
38
Томмазо Де Лоренцо
ЦЗ
36
Алессандро Руссо
ЦП
34
Лоренцо Каннавале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
50
Марко Бертини
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
37
Марио Перроне
ЦЗ
38
Томмазо Де Лоренцо
ЦЗ
36
Алессандро Руссо
ЦП
34
Лоренцо Каннавале
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
50
Марко Бертини
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Салернитана - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ареки
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