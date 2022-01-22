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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 22 января 2022
Лацио
22.01.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Аталанта
84'
Желтая карточка
Р. Толой
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
79'
70'
Замена
Р. Толой
️️️️
А. Миранчук
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
69'
39'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
33'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
50
Марко Бертини
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
4-2-3-1
1
Стракоша
4
Хюсай
4
Патрик
5
Фелипе
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-2-1-2-1
1
Муссо
19
Паломино
42
Скальвини
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
28
Демирал
8
Фройлер
32
Пессина
59
Миранчук
91
Пикколи
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
59
Миранчук
2
Толой
2
Толой
59
Миранчук
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
50
Марко Бертини
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
24
Джони
ЛВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Йоаким Меле
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
50
Марко Бертини
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
24
Джони
ЛВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Йоаким Меле
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Лацио
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