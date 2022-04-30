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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Лацио
Специя - Лацио: обзор матча 30 апреля 2022
Специя
30.04.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 4
Завершен
Лацио
9'
К. Амьен-Аду
35'
К. Агудело
56'
П. Христов
33'
Ч. Иммобиле (П)
54'
И. Проведель (АГ)
68'
С. Милинкович-Савич
90'
Ф. Ачерби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Лацио
90'
+3
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
90'
+3
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
В. Коваленко
90'
+2
90'
ГОЛ! 3:4!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Л. Альберто
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Р. Манай
89'
86'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Патрик
Замена
В. Коваленко
️️️️
К. Агудело
82'
Замена
С. Бастони
️️️️
Д. Маджоре
82'
Замена
Ж. Антист
️️️️
Д. Верде
78'
68'
ГОЛ! 3:3!
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
64'
Желтая карточка
Р. Манай
64'
59'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
ГОЛ! 3:2!
П. Христов
Пас отдал
Д. Верде
56'
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
И. Проведель
37'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
ГОЛ! 2:1!
К. Агудело
35'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
К. Амьен-Аду
Пас отдал
П. Христов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
3-2-1-2-2
49
Проведель
4
Кивиор
43
Николау
55
Христов
13
Реца
98
Амьен-Аду
18
Маджоре
11
Гьяси
7
Агудело
7
Манай
10
Верде
4-3-2-1
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
4
Патрик
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
19
Башич
32
Катальди
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Иммобиле
18
Маджоре
10
Бастони
10
Бастони
18
Маджоре
7
Агудело
21
Коваленко
21
Коваленко
7
Агудело
7
Манай
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Манай
10
Верде
9
Антист
9
Антист
10
Верде
4
Патрик
5
Фелипе
5
Фелипе
4
Патрик
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
7
Андерсон
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Андерсон
Остались в запасе
Специя
Лацио
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Специя - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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