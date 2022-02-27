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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 27 февраля 2022
Лацио
27.02.2022, воскресенье, 22:50
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
88'
Педро
62'
Л. Инсинье
90+4'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Наполи
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Руис
90'
+6
Замена
Жуан
️️️️
Л. Инсинье
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ф. Руис
Пас отдал
Л. Инсинье
90'
+3
Желтая карточка
М. Руй
ГОЛ! 1:1!
Педро
88'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Лейва
84'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Патрик
84'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
82'
81'
Замена
А. Унас
️️️️
М. Политано
81'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
79'
Желтая карточка
Ш. Раду
71'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Ш. Раду
71'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Э. Эльмас
57'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
5
Фелипе
4
Патрик
26
Раду
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Руис
6
Демме
20
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
4
Патрик
15
Ачерби
15
Ачерби
4
Патрик
26
Раду
4
Хюсай
4
Хюсай
26
Раду
6
Лейва
19
Башич
19
Башич
6
Лейва
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
10
Инсинье
15
Жуан
15
Жуан
10
Инсинье
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
21
Политано
96
Унас
96
Унас
21
Политано
Остались в запасе
Лацио
Наполи
55
Алессио Фурланетто
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Лацио
Наполи
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
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