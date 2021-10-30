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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 30 октября 2021
Аталанта
30.10.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
45+1'
Д. Сапата
90+4'
М. де Рон
18'
Педро
74'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
ГОЛ! 2:2!
М. де Рон
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Л. Лейва
90'
+2
Желтая карточка
П. Рейна
85'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Д. Дзаппакоста
83'
Желтая карточка
М. Демирал
78'
77'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
77'
Замена
Р. Моро
️️️️
Ф. Андерсон
74'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Т. Башич
69'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
67'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Ловато
45'
+1
34'
Желтая карточка
Л. Фелипе
18'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Муссо
77
Дзаппакоста
28
Демирал
5
Ловато
21
Меле
8
Коопмейнерс
15
де Рон
8
Фройлер
8
Пашалич
72
Иличич
91
Сапата
4-2-3-1
25
Рейна
4
Хюсай
15
Ачерби
5
Фелипе
77
Марушич
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
77
Дзаппакоста
91
Пикколи
91
Пикколи
77
Дзаппакоста
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
7
Андерсон
18
Моро
18
Моро
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Аталанта - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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