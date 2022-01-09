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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 09 января 2022
Интер
09.01.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
30'
А. Бастони
67'
М. Шкриньяр
35'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Лацио
Желтая карточка
А. Видаль
90'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
82'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
82'
81'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
77'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Санчес
73'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Л. Мартинес
73'
72'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
71'
Желтая карточка
Ш. Раду
68'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
68'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
ГОЛ! 2:1!
М. Шкриньяр
Пас отдал
А. Бастони
67'
60'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Ф. Андерсон
54'
Желтая карточка
Т. Башич
40'
Желтая карточка
Л. Фелипе
35'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Катальди
ГОЛ! 1:0!
А. Бастони
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
77
Брозович
21
Гальярдини
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
4
Санчес
10
Мартинес
4-3-2-1
1
Стракоша
4
Хюсай
26
Раду
5
Фелипе
77
Марушич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
4
Санчес
32
Корреа
32
Корреа
4
Санчес
10
Мартинес
10
Джеко
10
Джеко
10
Мартинес
7
Андерсон
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
7
Андерсон
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
Остались в запасе
Интер
Лацио
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Лацио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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