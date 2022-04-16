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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 16 апреля 2022
Лацио
16.04.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Торино
90+3'
Ч. Иммобиле
56'
П. Пеллегри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Торино
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
С. Лукич
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
+1
87'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Т. Побега
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ф. Андерсон
85'
74'
Замена
У. Синго
️️️️
О. Эйна
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
69'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
69'
56'
ГОЛ! 0:1!
П. Пеллегри
Пас отдал
Р. Родригес
53'
Желтая карточка
П. Пеллегри
51'
Замена
Д. Зима
️️️️
А. Иццо
46'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Белотти
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Патрик
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
29
Лаццари
4
Патрик
15
Ачерби
77
Марушич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-2-3-1-1
99
Бериша
34
Эйна
3
Бремер
4
Иццо
23
Войвода
15
Родригес
23
Лукич
21
Риччи
4
Побега
7
Брекало
11
Белотти
4
Патрик
5
Фелипе
5
Фелипе
4
Патрик
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
7
Андерсон
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Андерсон
4
Побега
4
Буонджорно
4
Буонджорно
4
Побега
4
Иццо
4
Зима
4
Зима
4
Иццо
34
Эйна
90
Синго
90
Синго
34
Эйна
11
Белотти
9
Пеллегри
9
Пеллегри
11
Белотти
Остались в запасе
Лацио
Торино
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лацио - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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