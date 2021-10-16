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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 16 октября 2021
Лацио
16.10.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Интер
64'
Ч. Иммобиле (П)
81'
Ф. Андерсон
90+1'
С. Милинкович-Савич
12'
И. Перишич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
90'
+1
Желтая карточка
М. Дармиан
ГОЛ! 3:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Альберто
90'
+1
87'
Желтая карточка
Х. Корреа
86'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Н. Барелла
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Ф. Андерсон
86'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
85'
83'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
Ф. Андерсон
83'
83'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
83'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Андерсон
81'
76'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Э. Джеко
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
75'
67'
Замена
М. Весино
️️️️
Р. Гальярдини
67'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
А. Бастони
67'
Замена
Х. Корреа
️️️️
И. Перишич
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
66'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
64'
63'
Желтая карточка
А. Бастони
36'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Желтая карточка
Т. Башич
27'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
77
Марушич
5
Фелипе
4
Патрик
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Башич
7
Андерсон
9
Педро
9
Иммобиле
3-3-2-1-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
32
Димарко
23
Барелла
21
Гальярдини
5
Перишич
10
Джеко
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
7
Андерсон
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
7
Андерсон
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
95
Бастони
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
95
Бастони
21
Гальярдини
15
Весино
15
Весино
21
Гальярдини
10
Джеко
10
Мартинес
10
Мартинес
10
Джеко
5
Перишич
32
Корреа
32
Корреа
5
Перишич
Остались в запасе
Лацио
Интер
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Интер
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
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