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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Лацио
Венеция - Лацио: обзор матча 22 декабря 2021
Венеция
22.12.2021, среда, 18:30
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
30'
Ф. Форте
3'
Педро
48'
Ф. Ачерби
90+5'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Лацио
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Л. Альберто
Красная карточка
Т. Тессманн
90'
+1
Желтая карточка
М. Кальдара
86'
80'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
И. Ампаду
74'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Ф. Форте
74'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
И. Ампаду
74'
74'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Ш. Раду
74'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
67'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Д. Чрнигой
67'
64'
Желтая карточка
Т. Башич
Желтая карточка
Д. Чрнигой
55'
Замена
Д. Окереке
️️️️
С. Кийин
55'
Замена
Д. Бусио
️️️️
А. Вакка
55'
54'
Желтая карточка
Педро
48'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Д. Катальди
45'
Желтая карточка
Л. Фелипе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Форте
Пас отдал
М. Араму
30'
3'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
А. Марушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
5
Антонио Вакка
ОП
89
Домен Чрнигой
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-3-2-1-1
44
Ромеро
4
Ампаду
32
Чеккарони
23
Кальдара
24
Эбуехи
5
Вакка
2
Маццокки
89
Чрнигой
13
Кийин
70
Араму
32
Форте
4-3-3
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
19
Башич
9
Педро
10
Дзакканьи
7
Андерсон
5
Вакка
6
Бусио
6
Бусио
5
Вакка
89
Чрнигой
6
Тессманн
6
Тессманн
89
Чрнигой
4
Ампаду
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
4
Ампаду
32
Форте
17
Йонсен
17
Йонсен
32
Форте
13
Кийин
29
Окереке
29
Окереке
13
Кийин
7
Андерсон
28
Андерсон
28
Андерсон
7
Андерсон
26
Раду
29
Лаццари
29
Лаццари
26
Раду
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
Остались в запасе
Венеция
Лацио
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Венеция - Лацио
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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