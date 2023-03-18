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Лукас Лейва
Новости
Лукас Лейва - новости
Завершил карьеру
9 января 1987 (39)
#6 | Полузащитник
168 см | 64 кг
Бразилия | Италия
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Публикации
Экс-игрок сборной Бразилии раскритиковал игру команды против Марокко
14 июня
Экс-полузащитник «Ливерпуля» закончил карьеру из-за проблем с сердцем
2023.03.18 14:50
«Я теперь чемпион АПЛ?». Лейва отреагировал на обвинения в адрес «Манчестер Сити»
2023.02.07 01:01
Фото
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Лацио» Лейва перешел в бразильский клуб
2022.06.27 22:44
С «Лацио» могут снять очки в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус
2020.11.13 17:52
2
Стракоша, Лейва, Иммобиле не сыграют с «Зенитом»
2020.11.03 15:55
2
Виллиан стал вторым бразильцем, который провел 200 матчей в АПЛ
2019.08.25 09:15
1
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Официально: Лейва перейдет в «Лацио»
2017.07.18 20:30
1
Фото
Лейва прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»
2017.07.17 01:14
1
Лейва может перейти в «Лацио»
2017.07.16 11:20
Лейва отдал три голевые передачи в пяти матчах – столько же, сколько в 163-х предыдущих матчах АПЛ
2017.05.02 00:40
2
«Ливерпуль» готов потратить на трансферы этим летом до 200 миллионов
2017.04.09 12:16
11
Каррагер считает, что Лейва не должен играть в центре обороны «Ливерпуля»
2017.02.28 07:14
3
«Интер» может отказаться от покупки Лейвы и приобрести Луиса Густаво
2016.12.31 08:51
Фото
Хосе Энрике – бывшим одноклубникам по «Ливерпулю»: «Спасибо, что приехали, уроды!»
2016.12.27 15:09
5
«Интер» и «Ливерпуль» согласовали аренду Лейвы
2016.12.26 21:42
1
Лейва интересен «Милану» и «Интеру»
2016.12.25 08:59
1
«Интер» хочет взять в аренду полузащитника «Ливерпуля»
2016.12.24 20:38
1
Лейва может сменить «Ливерпуль» на «Галатасарай»
2016.07.22 08:40
1
Лейва пропустит до шести недель из-за травмы, полученной во время исполнения пенальти
2016.03.04 22:41
Лейва: «Нам немного не повезло с травмами»
2016.01.06 01:37
Лейву впечатлила «агрессивная» тренировка Клоппа
2015.10.14 15:38
Лейва: «Я полностью состредоточен на «Ливерпуле»
2015.09.09 18:29
Лейва останется в «Ливерпуле»
2015.08.26 15:29
1
«Бешикташ» ведет переговоры с «Ливерпулем» по поводу трансфера Лукаса Лейвы
2015.08.21 16:35
Лейва может оказаться в «Интере»
2015.08.11 16:10
1
Лукас Лейва выставлен на трансфер
2015.08.11 07:14
1
Лукас Лейва: «Цели «Ливерпуля» те же – будем бороться за место в первой четверке»
2015.07.06 16:23
326
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