Каррагер считает, что Лейва не должен играть в центре обороны «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер остался недоволен игрой хавбека Лукаса Лейвы в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:3). Напомним, что бразилец выступал в этой встрече на позиции центрального защитника.

«Еще до матча я говорил, что левая часть обороны «Ливерпуля» может столкнуться с проблемами, учитывая, что там Варди. Сочувствую Лейве, которого очень много критикуют, но он больше не должен выступать на позиции центрального защитника. У него нет силы и скорости, а также опыта», – заявил Каррагер.

В нынешнем сезоне АПЛ Лейва провел 13 матчей, в которых получил одну желтую карточку.