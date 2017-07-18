Официально: Лейва перейдет в «Лацио»

«Ливерпуль» объявил об уходе полузащитника Лукаса Лейвы в «Лацио». Сегодня стороны согласовали условия сделки. Ранее бразилец прошел медосмотр в римском клубе.

«Ливерпуль – уникальное место. Как город, так и как футбольный клуб. Болельщики являются большой и, пожалуй, самой важной его частью. Без них «Ливерпуль» не был бы таким, каким мы его знаем. Благодарю их за поддержку, особенно в тяжелые времена, когда она очень важна. Я буду смотреть игры клуба и болеть за команду. Я обязательно вернусь в город, чтобы навестить друзей и посмотреть матчи», – сказал 30-летний опорник.

Лейва перешел в «Ливерпуль» в июле 2007 года из «Гремио». Сумма сделки составила 10 миллионов евро. За 10 лет в команде бразилец принял участие в 346 матчах.