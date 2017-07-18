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    Официально: Лейва перейдет в «Лацио»

    «Ливерпуль» объявил об уходе полузащитника Лукаса Лейвы в «Лацио». Сегодня стороны согласовали условия сделки. Ранее бразилец прошел медосмотр в римском клубе.

    «Ливерпуль – уникальное место. Как город, так и как футбольный клуб. Болельщики являются большой и, пожалуй, самой важной его частью. Без них «Ливерпуль» не был бы таким, каким мы его знаем. Благодарю их за поддержку, особенно в тяжелые времена, когда она очень важна. Я буду смотреть игры клуба и болеть за команду. Я обязательно вернусь в город, чтобы навестить друзей и посмотреть матчи», – сказал 30-летний опорник.

    Лейва перешел в «Ливерпуль» в июле 2007 года из «Гремио». Сумма сделки составила 10 миллионов евро. За 10 лет в команде бразилец принял участие в 346 матчах.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    18.07.2017 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 июля 2017, 09:29

      Дольше всех в команде из этого состава был. Теперь Хендерсон - с июля 2011 и Старридж - с января 2013.

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