Стракоша, Лейва, Иммобиле не сыграют с «Зенитом»

«Лацио» перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» не может рассчитывать на трех игроков. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Лидер «Лацио» форвард Чиро Иммобиле пропустит завтрашнюю встречу Лиги чемпионов с «Зенитом» – нападающий остался в Риме. Также в Петербург не полетели основной вратарь Томас Стракоша и ведущий хавбек Лукас Лейва, рассказали мне коллеги из Италии.

Скорее всего, это связано с тем, что у УЕФА более жесткий подход к результатам тестов на коронавирус, чем в Серии А», – написал инсайдер.