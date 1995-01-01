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    Стракоша, Лейва, Иммобиле не сыграют с «Зенитом»

    «Лацио» перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» не может рассчитывать на трех игроков. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Лидер «Лацио» форвард Чиро Иммобиле пропустит завтрашнюю встречу Лиги чемпионов с «Зенитом» – нападающий остался в Риме. Также в Петербург не полетели основной вратарь Томас Стракоша и ведущий хавбек Лукас Лейва, рассказали мне коллеги из Италии.

    Скорее всего, это связано с тем, что у УЕФА более жесткий подход к результатам тестов на коронавирус, чем в Серии А», – написал инсайдер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1130

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Грязным бомжам это не поможет.

      1
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      Рейтинг: +2687

      raritet 2 часа назад

      Если Чиро не поехал в Питер, значит уже меньше на 3 гола .

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