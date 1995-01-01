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    Дриусси, Азмун и Малком не сыграют с «Лацио»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    — Травм с прошлой игры стало больше — добавился Артем Дзюба и, скорее всего, добавится Вендел.

    — То есть не сыграют ни Дзюба, ни Азмун?

    — Дзюба может сыграть, он готов. Азмун работает по индивидуальной программе. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов, – сказал Семак.

    • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +238

      Маленький 49 минут назад

      Так Дзюба готов или травмирован? Семак заговариваться начал что ли?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1295

      Tsigan 1 час назад

      Очередной кол в копилку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Каменный стояк 1 час назад

      Букмекерский коэффициент на победу "Лацио" в этом матче - 1,000000000000000001

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4752

      KPCCSPB 1 час назад

      Писдец, все по ломались, какой тут нахер выход из группы, тут хоть в тройке в РПЛ бы остаться. Ещё и Вендел, два матча и на покой, что происходит вообще с командой и подготовкой. Раньше тоже были и сборные, и ЕК, но так никто не ломался, а лидерам наоборот, достпвалось по ногам, по 20 раз за матч и ничего, не ломались, а тут бегают и сами травмы получают непонятно как. Да слит этот сезон уже, команды нету.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1850

      Mister_Tomsk 1 час назад

      ну тут походу опять бомжи 0 очков берут

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1135

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Уголек молодец, продолжает косить, чтобы не позориться с немытыми )))
      Но есть ведь великий шлюба. Лацио только победы, да покрупнее.

      2
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      Рейтинг: +4752

      KPCCSPB > Стыдно за зенит 1 час назад

      А тебе ч л е н о в за щеку побольше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1135

      Стыдно за зенит > KPCCSPB 1 час назад

      Я не из ваших немытых гомосеков. С гавношей посасывайте у друг дружки сами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4752

      KPCCSPB > Стыдно за зенит 1 час назад

      Саша Грей на твоём фоне выглядит невинно, и чище.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      Гавроша 1 час назад

      Игроки пачками выбывают, и это не удивительно, учитывая сверхплотный график и отсутствие перерыва. Для того, чтобы пройти ровно, надо было иметь максимальную скамейку, но сейчас она как раз стала самой слабой. Трех игроков бесплатно отпустили, а как бы сейчас пригодились шатов и смольников! Зато руководство гроши сберегло!

      В сборных 3 матча за неделю, семь зенитовцев в составе, так что будет удивительно, если без травм приедут. Ну а самое трудное будет в декабре.

      И еще очень достает, что венделу и чистякову надо лечиться. Почему у нас какого игрока не купят, он все время не готов и его надо лечить?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2744

      mamba9090909 2 часа назад

      Малкома, вроде бы, покупали под ЛЧ, и что? Он вообще то будет играть в ЛЧ?

      5
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      Рейтинг: +2909

      Гавроша > mamba9090909 1 час назад

      Может быть и будет, если поправится.

      2
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      Рейтинг: +11769

      Garrincha58 2 часа назад

      Семаку даже выгодно чтобы больше не играло мол есть отмазка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11769

      Garrincha58 2 часа назад

      а гдесь травмировался Чистяков то???

      1
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