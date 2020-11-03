Дриусси, Азмун и Малком не сыграют с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
— Травм с прошлой игры стало больше — добавился Артем Дзюба и, скорее всего, добавится Вендел.
— То есть не сыграют ни Дзюба, ни Азмун?
— Дзюба может сыграть, он готов. Азмун работает по индивидуальной программе. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов, – сказал Семак.
- «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
- У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.
Источник: «Спорт-Экспресс»