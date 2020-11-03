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Дриусси, Азмун и Малком не сыграют с «Лацио»

3 ноября 2020, 12:38
24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Травм с прошлой игры стало больше — добавился Артем Дзюба и, скорее всего, добавится Вендел.

— То есть не сыграют ни Дзюба, ни Азмун?

— Дзюба может сыграть, он готов. Азмун работает по индивидуальной программе. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов, – сказал Семак.

  • «Зенит» сыграет с «Лацио» завтра, 4 ноября. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
  • У «Лацио» после двух туров ЛЧ четыре очка, в активе «Зенита» – ноль.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Лацио Дзюба Артем Азмун Сердар Дриусси Себастьян Малком Семак Сергей
Комментарии (24)
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PAREVG.
1604396950
Интересно, Малком хоть раз сыграет в ЛЧ??? Или так и будет лечиться, за счет Зенита...
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AZ
1604399521
Зенит только травмированных игроков покупает? Кого не купит - одни каличи травмированные...
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Garrincha58
1604399810
Семаку даже выгодно чтобы больше не играло мол есть отмазка
Ответить
mamba9090909
1604399821
Малкома, вроде бы, покупали под ЛЧ, и что? Он вообще то будет играть в ЛЧ?
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Маленький
1604404465
Так Дзюба готов или травмирован? Семак заговариваться начал что ли?
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Lenin26
1604408759
Эпично конечно,но и в этом можно найти хорошее,все мы мечтаем о своих воспитанниках в команде,вот мы их и получим:Круговой,Мостовой,Сутормин,Кержаков,Кузяев,пол команды наших,а ещё на замену могут выйти Мусаев,Прохин,Шамкин,чем вам не радость!
Ответить
Ганнибал Лектор
1604409449
Малком под кубок России приобретался?
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Из Твери Леха
1604411755
Пусть за такие бабки этот черт из Барсы с травмой играет.
Ответить
fhnv
1604413493
Зенит разочаровал в край вообще! Лучше вообще снимайся с турнира! Не зли болельщиков и не радуй злопыхателей
Ответить
vladimir-7
1604413719
Ну вот и правильно Семак сделает, что не выпустит Азмуна, Дриусси, Венделя Дзюбу и закроет вопрос, почему проиграли.
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