Лейва отдал три голевые передачи в пяти матчах – столько же, сколько в 163-х предыдущих матчах АПЛ

Встреча 35-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Ливерпулем» завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

Лукас Лейва на второй добавленной минуте первого тайма ассистировал одноклубнику Эмре Джану. Результативный пас стал для бразильца третьим в последних пяти матчах в Премьер-лиги. 30-летний Лейва отдал столько же голевых передач с момента дебюта за клуб.

Футболист перешел в «Ливерпуль» в июле 2007 года из «Гремио».

В январе бразилец забил первый гол за 2316 дней.