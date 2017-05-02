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    Лейва отдал три голевые передачи в пяти матчах – столько же, сколько в 163-х предыдущих матчах АПЛ

    Встреча 35-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Ливерпулем» завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

    Лукас Лейва на второй добавленной минуте первого тайма ассистировал одноклубнику Эмре Джану. Результативный пас стал для бразильца третьим в последних пяти матчах в Премьер-лиги. 30-летний Лейва отдал столько же голевых передач с момента дебюта за клуб.

    Футболист перешел в «Ливерпуль» в июле 2007 года из «Гремио».

    В январе бразилец забил первый гол за 2316 дней.

    Источник: Opta

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    02.05.2017 00:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 2 мая 2017, 05:08

      И как он с такими показателями в Ливерпуле удерживается?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > ДСА 2 мая 2017, 19:33

      он очень полезен!

      0
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