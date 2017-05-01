Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Джана через себя в ворота «Уотфорда» принес «Ливерпулю» третью выездную победу подряд

    Точный удар Эмре Джана в падении гарантировал «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию гол полузащитника.

    0:1 – Джан, 45+2

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 мая 2017, 08:20

      Голешник впечатляет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 2 мая 2017, 07:10

      Прилично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 мая 2017, 05:04

      Тяжёлая победа,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 мая 2017, 03:47

      Красота то какая!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 2 мая 2017, 00:59

      Но гол красавец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 2 мая 2017, 00:57

      Повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 2 мая 2017, 00:17

      просто невероятный гол, попал так попал))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 2 мая 2017, 00:14

      Гол - портясающий!!!!
      Ливер - молодцы!!! Растут!!! наконец-то.. в следующем сезоне поборются!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 мая 2017, 00:14

      Голешник прямо шикардос получился..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1381

      marslond > Таганский 2 мая 2017, 00:25

      Просто конфетка)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 мая 2017, 00:00

      красиво получился гол

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11