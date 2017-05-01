Гол Джана через себя в ворота «Уотфорда» принес «Ливерпулю» третью выездную победу подряд

Голешник впечатляет!
Точный удар Эмре Джана в падении гарантировал «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию гол полузащитника.
0:1 – Джан, 45+2
Точный удар Эмре Джана в падении гарантировал «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию гол полузащитника.
0:1 – Джан, 45+2
Прилично.
Тяжёлая победа,
Красота то какая!!!
просто невероятный гол, попал так попал))
Гол - портясающий!!!!
Ливер - молодцы!!! Растут!!! наконец-то.. в следующем сезоне поборются!!!