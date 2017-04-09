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    «Ливерпуль» готов потратить на трансферы этим летом до 200 миллионов

    «Ливерпуль» в летнее трансферное окно готов выделить значительную сумму на приобретение новых футболистов. Сообщается, что руководство мерсисайдцев готово потратить на трансферы 100 миллионов евро.

    Также «Ливерпуль» планирует продать некоторых игроков, что даст клубу дополнительные 100 миллионов.

    По информации источника, команду могут покинуть Мамаду Сахо, Лукас Лейва, Даниэль Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и другие молодые футболисты.

    Источник: Liverpool Echo

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    09.04.2017 12:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 9 апреля 2017, 17:13

      Да сейчас цены на непонятных игроков бешеные, поэтому эти 200 лямов ни о чем не говорят. Нужно точечное и грамотное усиление.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 апреля 2017, 14:43

      А толку ? Вот МЮ за космическую цену Погбу купил ради того чтобы на 5 строчке держаться ?

      -1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Mr Abdullaev 10 апреля 2017, 08:50

      Погба сам по себе игрок топ уровня. Ты статистику его посмотри в МЮ, прежде чем балаболить. + на продаже с футболок уже отбили бабки.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 9 апреля 2017, 13:14

      Что-то непохоже на Ливерпуль...)

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 апреля 2017, 12:52

      Клоппу нужны "свои" . . . Обамеянг, Ройс, Вайгль, Шмельцер и Бюрки, классно бы вписались в состав Ливерпуля . . . Коутиньо мне кажется держать не стоит, пусть уходить в Барсу, так как Ройс и Обамеянг не хуже Коутиньо . . . Мане - Обамеянг - Ройс (Фирмино) будет убийственной атакой, а сзади Дауд или Брандт или тот же Фирмино или Лаллана . . . в опорниках Вейналдум и Вайгль . . .

      Вот основа на след сезон, была бы убийственной

      Бюрки - Шмельцер - Таски - Клайн - Милнер (Хендерсон) - Вайгль - Вейналдум (Хендерсон) - Лаллана (Брандт, Дауд) - Брандт (Дауд, Фирмино, Ройс) - Мане (Ройс) - Обамеянг (Фирмино)

      Уважаю и Ливерпуль и их фанатов, но считаю, что Милнер как капитан команды, мужественнее и более эффективнее, чем Хендерсон. При чем с Милнером можно играть 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-3-3, 4-4-2. А с Хендерсоном особо не разбежаться . . . Те кто считают Хендерсона приемником и продолжателем дела Джеррарда, я сомневаюсь . . . Стиви Джи был лучше, Хендерсон ему не ровня!!!

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Аристократ Олжик 9 апреля 2017, 13:05

      Прям чисто СВОИ - Вайгль и Бюрки... Он их не тренировал , они у Тухелю пришли ... А того же Обамеянга - он вначале в атаке не видел , и хотел продать , а на острие закинул , только по острой нужде , когда "его" нападающие не заиграли ... и Дауда из списка можно вычеркнуть , так как он уже подписал контракт с Дортмундом недавно ...

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > К.Серж.А 9 апреля 2017, 14:55

      Ну я имел ввиду, что Боруссия играет в тот футбол, в который Клопп играл и Тухель ничего менять не стал . . . Вайгль и Бюрки и Обамеянг, хоть и не дети Клоппа, но ты не станешь отрицать, что они Ливерпуль усилят. А Дауда можно заменить Алли из Тоттенхэма или Майер из Байера, а еще есть Чалханоглу из Байера . . .

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Аристократ Олжик 9 апреля 2017, 22:07

      Несогласен , Тухель играет в другой футбол ... У Тухеля частично идеи Гвардиолы , контроль мяча , перепасовка ... Бюрки и Ауба да , но игрок формата Вайгля Клоппу точно не к чему ...

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      Рейтинг: +473

      Серега М. 9 апреля 2017, 12:27

      Ливерпуль хорошая команда, но всё чего то им не хватает...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Серега М. 9 апреля 2017, 12:41

      стабильности им не хватает....

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 9 апреля 2017, 12:22

      удачи тебе Ливерпуль

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