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«Ливерпуль» готов потратить на трансферы этим летом до 200 миллионов

9 апреля 2017, 12:16
11

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно готов выделить значительную сумму на приобретение новых футболистов. Сообщается, что руководство мерсисайдцев готово потратить на трансферы 100 миллионов евро.

Также «Ливерпуль» планирует продать некоторых игроков, что даст клубу дополнительные 100 миллионов.

По информации источника, команду могут покинуть Мамаду Сахо, Лукас Лейва, Даниэль Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и другие молодые футболисты.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Сахо Мамаду Старридж Даниэль Лейва Лукас
Комментарии (11)
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Nehdan4ik
1491729739
удачи тебе Ливерпуль
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Серега М.
1491730063
Ливерпуль хорошая команда, но всё чего то им не хватает...
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Аристократ Олжик
1491731554
Клоппу нужны "свои" . . . Обамеянг, Ройс, Вайгль, Шмельцер и Бюрки, классно бы вписались в состав Ливерпуля . . . Коутиньо мне кажется держать не стоит, пусть уходить в Барсу, так как Ройс и Обамеянг не хуже Коутиньо . . . Мане - Обамеянг - Ройс (Фирмино) будет убийственной атакой, а сзади Дауд или Брандт или тот же Фирмино или Лаллана . . . в опорниках Вейналдум и Вайгль . . .
Вот основа на след сезон, была бы убийственной
Бюрки - Шмельцер - Таски - Клайн - Милнер (Хендерсон) - Вайгль - Вейналдум (Хендерсон) - Лаллана (Брандт, Дауд) - Брандт (Дауд, Фирмино, Ройс) - Мане (Ройс) - Обамеянг (Фирмино)
Уважаю и Ливерпуль и их фанатов, но считаю, что Милнер как капитан команды, мужественнее и более эффективнее, чем Хендерсон. При чем с Милнером можно играть 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-3-3, 4-4-2. А с Хендерсоном особо не разбежаться . . . Те кто считают Хендерсона приемником и продолжателем дела Джеррарда, я сомневаюсь . . . Стиви Джи был лучше, Хендерсон ему не ровня!!!
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allkeeper
1491732888
Что-то непохоже на Ливерпуль...)
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Mr Abdullaev
1491738233
А толку ? Вот МЮ за космическую цену Погбу купил ради того чтобы на 5 строчке держаться ?
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karamaltyk
1491747211
Да сейчас цены на непонятных игроков бешеные, поэтому эти 200 лямов ни о чем не говорят. Нужно точечное и грамотное усиление.
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