«Ливерпуль» готов потратить на трансферы этим летом до 200 миллионов

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно готов выделить значительную сумму на приобретение новых футболистов. Сообщается, что руководство мерсисайдцев готово потратить на трансферы 100 миллионов евро.

Также «Ливерпуль» планирует продать некоторых игроков, что даст клубу дополнительные 100 миллионов.

По информации источника, команду могут покинуть Мамаду Сахо, Лукас Лейва, Даниэль Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и другие молодые футболисты.