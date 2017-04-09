«Ливерпуль» готов потратить на трансферы этим летом до 200 миллионов

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно готов выделить значительную сумму на приобретение новых футболистов. Сообщается, что руководство мерсисайдцев готово потратить на трансферы 100 миллионов евро.
Также «Ливерпуль» планирует продать некоторых игроков, что даст клубу дополнительные 100 миллионов.
По информации источника, команду могут покинуть Мамаду Сахо, Лукас Лейва, Даниэль Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и другие молодые футболисты.
Источник: Liverpool Echo
Вот основа на след сезон, была бы убийственной
Бюрки - Шмельцер - Таски - Клайн - Милнер (Хендерсон) - Вайгль - Вейналдум (Хендерсон) - Лаллана (Брандт, Дауд) - Брандт (Дауд, Фирмино, Ройс) - Мане (Ройс) - Обамеянг (Фирмино)
Уважаю и Ливерпуль и их фанатов, но считаю, что Милнер как капитан команды, мужественнее и более эффективнее, чем Хендерсон. При чем с Милнером можно играть 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-3-3, 4-4-2. А с Хендерсоном особо не разбежаться . . . Те кто считают Хендерсона приемником и продолжателем дела Джеррарда, я сомневаюсь . . . Стиви Джи был лучше, Хендерсон ему не ровня!!!