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    • Лукас Лейва: «Цели «Ливерпуля» те же – будем бороться за место в первой четверке»

    Лукас Лейва: «Цели «Ливерпуля» те же – будем бороться за место в первой четверке»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва высказался относительно целей команды на будущий сезон в английской Премьер-лиге. В прошлом сезоне мерсисайдцы заняли 6 место.

    «Цели всегда одни и те же. Мы будем бороться за попаданию в первую четверку, нам это не удалось в прошлом сезоне. Мне кажется, на этот раз нам очень важно хорошо стартовать в Премьер-лиге. Мы не смогли это сделать в прошлом году, что, возможно, стоило нам сезона», – приводит слова Лейвы официальный сайт «Ливерпуля».

    Лейва провел 32 матча в минувшем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 16:23
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    Комментарии (327)
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    Amanreca
    1436201332
    Доменек дважды взорвал пукан Скама:) Сначала с Льорисом,потом с Шнайдерленом:) Ну пожалел он своих куле.Обидно таким парням заканчивать карьеру:)
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    champions 20
    1436202079
    Ни кто не знает анекдот, как попали на необитаемый остров amanreca, это же Энфилд и справедливый1.?
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    Amanreca
    1436202273
    Лейва взорвал пукан Скама одним словом Лч,горькая правда всегда вредило Скаму,город грязный,да и футболисты:)
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    nnbb199O
    1436203876
    Если серьезно то Ливерпуль вполне может попасть в топ 4-ку, Де Хеа, Ди Мария и Фалькао покинули мю и оно сейчас не является топ клубом, в общем время покажет что к чему, удачи!
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    FCRM1
    1436205128
    Жаль на ветер выкинули деньги с Суареса, а так надо сохранить Коутинье, Хендерсона, Старриджа и Джана, отличные игроки :)
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    Adler angriff
    1436207210
    Про чемпионство в ливерпуле и не заикаются.
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    RMUKMU
    1436214465
    Вот не пойму Ливерпуль великий клуб с великой историей, почему же его фанаты такие долбанутые идиоты?
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    Honduras2010
    1436254555
    90% топика - обсуждение гей-темы, как вы реально достали пиарщики заднеприводных
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    Betman
    1436257008
    ну пацаны ваще, некисло так угарают в камментаx :D доставили, спс!
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    ologreds
    1694997659
    numo434945
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