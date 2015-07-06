Лукас Лейва: «Цели «Ливерпуля» те же – будем бороться за место в первой четверке»

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва высказался относительно целей команды на будущий сезон в английской Премьер-лиге. В прошлом сезоне мерсисайдцы заняли 6 место.
«Цели всегда одни и те же. Мы будем бороться за попаданию в первую четверку, нам это не удалось в прошлом сезоне. Мне кажется, на этот раз нам очень важно хорошо стартовать в Премьер-лиге. Мы не смогли это сделать в прошлом году, что, возможно, стоило нам сезона», – приводит слова Лейвы официальный сайт «Ливерпуля».
Лейва провел 32 матча в минувшем сезоне, не отметившись результативными действиями.
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Лейва провел 32 матча в минувшем сезоне, не отметившись результативными действиями.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.