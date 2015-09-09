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    Лейва: «Я полностью состредоточен на «Ливерпуле»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва, который был близок к тому, чтобы покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщил о своей готовности приносить пользу английскому коллективу в этом сезоне.

    «Я думаю, уже последние пару лет в период трансферов мое имя связывают с другими клубами. Пару раз я действительно был близок к тому, чтобы уйти. Когда твое будущее в команде неясно, ты часто начинаешь искать другие пути и решения, но я счастлив, что остался и я здесь, чтобы биться за клуб, как делал это последние восемь лет. Могу сказать, что я полностью сосредоточен на «Ливерпуле» и рассчитываю на удачный сезон с командой», – сказал Лейва.

    Источник: Skysports

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    09.09.2015 18:29
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