Лейва пропустит до шести недель из-за травмы, полученной во время исполнения пенальти

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва не сможет играть на протяжении пяти-шести недель по причине травмы, которую он получил перед пробитием послематчевого пенальти в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити». Об этом сообщил главный тренер мерсисайдецев Юрген Клопп.

«Все оказалось серьезнее, чем мы думали. Я никогда раньше не слышал, чтобы травмы получали во время исполнения пенальти. Но причиной было более раннее повреждение. Он пропустит пять-шесть недель», – казал Клопп.